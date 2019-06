AZ Groeninge heeft beste spoeddienst van Vlaanderen Peter Lanssens

05 juni 2019

07u15 26 Kortrijk Consumentenmagazine Test-Aankoop hield bij meer dan 5.200 Belgen een enquête over de kwaliteit van de spoeddiensten in ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel. AZ Groeninge in Kortrijk staat met een totaalscore van 77 procent bovenaan, samen met UZ Leuven en Damiaan in Oostende.

Mensen spenderen meestal zo’n drie uur op de spoedafdeling. Nadat een patiënt zich aanmeldt aan het loket, wordt hij of zij zo snel mogelijk gezien door een triageverpleegkundige. Die is getraind om op basis van klachten en vitale functies in te schatten hoe dringend de medische situatie is. Er is een zeer grote tevredenheid over de bekwaamheid van verpleegkundigen op de spoed in AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. “We halen op dat vlak met 88 procent zelfs de hoogste score van alle ziekenhuizen”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

Opsteker

De andere punten voor AZ Groeninge zijn 83 procent voor bekwaamheid van artsen, 74 procent voor de wachttijd voor triage, efficiëntie van de administratieve dienst en medische informatie en 73 procent voor de wachttijd voor doktersconsultatie. De hoge score is een enorme opsteker voor het personeel van de spoeddienst van AZ Groeninge. Want een deel van het personeel legde op maandag 18 februari even het werk neer om de hoge werkdruk onder de aandacht te brengen. Met als gevolg een fameuze uitbrander van directrice Inge Buyse. Maar uiteindelijk en in overleg met de vakbonden werd toch beslist om de spoedafdeling te versterken.

