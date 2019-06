AZ Groeninge heeft beste spoedafdeling van Vlaanderen: “Patiënt staat hier centraal” Hans Verbeke

05 juni 2019

19u57 22 Kortrijk Uit een bevraging over de werking van de spoedafdelingen in de Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen blijkt dat AZ Groeninge in Kortrijk de hoogste score haalt. “Deze erkenning doet deugd, omdat ze van de patiënten komt”, klinkt het. “We hebben ook oog voor het menselijke aspect. Hier staat de patiënt centraal.”

Het consumentenmagazine Test-Aankoop hield bij meer dan 5.000 Belgen een enquête over hun ervaringen met de spoeddiensten. Niet alleen de wachttijden werden onder de loep genomen, maar ook de bekwaamheid van artsen en verpleegkundigen, de administratieve afhandeling van een opname en de manier waarop patiënten geïnformeerd worden. Het AZ Groeninge kreeg een score van 77 punten toegekend, evenveel als het UZ Leuven en het AZ Damiaan in Oostende. Geen enkel ziekenhuis scoort beter. “Het is de beloning voor het vele harde werk, waarbij altijd de patiënt centraal staat”, zegt Karel Decaluwé, die ruim twee jaar hoofdverpleegkundige is van de spoedafdeling.

Menselijke kant

Met een kamerbrede glimlach komen de medewerkers van de spoedafdeling ons woensdag tegemoet in het AZ Groeninge. “Die score is een grote opsteker, een hart onder de riem voor het hele team”, zegt Karel Decaluwé. “Administratie, verpleging, logistieke medewerkers, artsen, vrijwilligers: dit is de verdienste van iedereen.” De hoofdverpleegkundige weet waar het goede resultaat aan te danken is. “Wij hebben niet alleen oog voor de high-techpatiënten, zoals slachtoffers zware ongevallen, maar ook voor wie minder ernstig ziek is of kleine verwondingen heeft. We zijn uitstekend georganiseerd om elke tussenkomst zo goed mogelijk aan te pakken maar verliezen ook de menselijke kant niet uit het oog. Onze vrijwilligers spelen daar een cruciale rol in. Zij spreken wachtende patiënten aan, vragen hoe het met hen gaat, of ze een dekentje nodig hebben, of een rolstoel. Zij zijn de voelsprieten voor het verpleegkundig departement dat op een ander niveau ook een belangrijke rol speelt.”

Sfeer

Op de spoedafdeling van AZ Groeninge, die ongeveer honderd medewerkers telt, wordt zwaar ingezet op mensen. “Er is heel veel aandacht voor opleiding, voor alle functies”, weet Karel Decaluwé. “We hebben ook veel werkgroepen, zoals bijvoorbeeld voor pediatrie, triage, kwaliteit maar ook een werkgroep sfeer en gezelligheid. Het doel is telkens hetzelfde: continu zoeken naar aandachtspunten. Dat moet ook. Hier komen jaarlijks 45.000 patiënten over de vloer en vorig jaar telden we 2.545 uitrukken van onze mugteams. Dankzij een reorganisatie slaagden we er vorig jaar in om onze wachttijden meer dan te halveren.”

Verschil maken

Karel weet uit ervaring wat het werken op de spoedafdeling zo speciaal maakt. “ Elke dag is anders. Wij zijn ook de enige afdeling in het ziekenhuis die alle leeftijden te zien krijgt, van baby’s tot eeuwelingen. En bijgevolg worden wij ook met de meest uiteenlopende problemen geconfronteerd: van een kleine splinter tot het zwaarste verkeersongeval. Wat ons voldoening geeft, is het verschil te maken bij mensen die in een acute zorgsituatie zitten. Bij een slechte afloop trekken we ons aan elkaar op. Iedereen steunt elkaar en zo hoort het ook”, besluit Karel Decaluwé.