AZ Groeninge erkend als gespecialiseerd centrum voor complexe pancreasoperaties Alexander Haezebrouck

08 juli 2019

13u44 0 Kortrijk Het AZ Groeninge in Kortrijk is erkend als een gespecialiseerd centrum voor pancreasaandoeningen. Het ziekenhuis behoort nu tot vijftien gespecialiseerde centra in heel het land. “Van de 250 pancreasoperaties kwam bij ons geen enkele patiënt te overlijden binnen de eerste dertig dagen”, klinkt het in AZ Groeninge.

Het is de federale overheid die besliste om vijftien centra voor complexe pancreaschirurgie te benoemen, daarvan is AZ Groeninge er één. “Binnen het E17-ziekenhuisnetwerk zijn wij nu hét referentiecentrum voor pancreaschirurgie”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn. In totaal zitten ondertussen 250 pancreasoperaties in de databank van AZ Groeninge. “Geen enkele patiënt kwam daarbij te overlijden binnen de eerste dertig dagen, terwijl het nationale gemiddelde toch 7,8 procent bedraagt.” Bij 86,3 procent van de operaties in AZ Groeninge was er nadien ook geen achterblijvend tumorweefsel vast te stellen.

Pancreaschirurgen dokters Mathieu D’Hondt en Franky Vansteenkiste zijn opgetogen met de erkenning. “We focussen ons op complexe lever- en pancreasingrepen”, vertelt dokter D’hondt. “We houden al vele jaren uitgebreid de data van al deze operaties bij. Per geopereerde patiënt worden 130 parameters geregistreerd in een database. In combinatie met de opgebouwde ervaring worden - mede door deze kwaliteitscontrole - onze ingrepen steeds beter uitgevoerd. Dit resulteert onder andere in minder bloedverlies tijdens de operatie. Ook het aantal complicaties en de ernst daarvan nemen elk jaar verder af.”