Axel Weydts eerste Kortrijkse schepen zonder auto: “Ik stel een voorbeeld” Peter Lanssens

15 juli 2019

17u15 0 Kortrijk Schepen Axel Weydts (sp.a) wordt nóg meer het gezicht van het fietsbeleid in Kortrijk. Nu hij zijn VW Golf uit 2014 verkocht heeft. “Ik roep de inwoners niet op om hun wagen te verkopen. Maar ik stel wel een voorbeeld. Denk er eens over na. Zo is een auto die vaak stil staat ‘weggesmeten geld’.”

Axel Weydts (37) is sinds de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen wagens normaal werden in het straatbeeld, wellicht de eerste Kortrijkse schepen die geen auto meer bezit. Hij en zijn man John Deloof (36) deden enkele jaren geleden al hun tweede wagen van de hand. Afgelopen weekend verkochten ze ook hun eerste auto. Een duurzame beslissing, een auto vervuilt, en kostenbesparend ook. “We gebruikten de Volkswagen Golf ongeveer een keer om de twee weken, om grote boodschappen en verre verplaatsingen te doen”, zegt Axel Weydts. “Onze auto stond dus vooral stil. Ondertussen betaalden we wel autokosten zoals taksen en verzekering.”

Delen is het nieuwe bezitten

Dreigt het nu niet in het honderd te lopen? Want een schepen is vaak onderweg, alleen al om vergaderingen bij te wonen. Axel Weydts is er gerust in. “Wat werkverplaatsingen betreft, kijk ik naar de afstand. Ik ga te voet of gebruik mijn fiets. En als ik voor een meeting wat verder moet zoals naar Wevelgem, neem ik mijn elektrische fiets. Als het nog verder is, gebruik ik een elektrische poolwagen van de stad. Maar dat is maar een keer om de twee maanden nodig. Wat privé-verplaatsingen betreft, doen we het te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. En we nemen een abonnement bij autodeelbedrijf Cambio. Voor als we naar een plaats moeten die slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer. Ik vind delen het nieuwe bezitten. We zijn als stad aan het onderhandelen met Cambio om meer deelauto’s, ook elektrische trouwens, naar Kortrijk te halen. Meer details volgen later.”

Ik werp geen steen naar wie nog met de auto rijdt. Want sommige mensen kunnen niet anders. Zoals voor wie kinderen heeft. Ik stel wél een voorbeeld. Door aan te tonen dat er genoeg alternatieven zijn voor een auto. Schepen Axel Weydts

Anti-autobeleid?

Axel Weydts hoort vaak dat hij een anti-autobeleid voert in Kortrijk. Wat volgens hem niet klopt. “Ik roep de Kortrijkzanen niet op om hun auto van de hand te doen. Ik werp geen steen naar wie nog met de auto rijdt. Want sommige mensen kunnen niet anders. Zoals voor wie kinderen heeft. Ik begrijp dat. Ik stel wél een voorbeeld. Door aan te tonen dat er genoeg alternatieven zijn voor een auto. Iedereen maakt voor zichzelf uit wat haalbaar is en wat niet. Ik ben de laatste om een oordeel te vellen. Al heeft fietsen sowieso veel voordelen.”

Er is inderdaad kritiek op het fietsbeleid in Kortrijk. Maar ik vind dat net goed. Je mag als schepen niet verwachten dat iedereen het met je visie eens is. Het is als schepen ook onmogelijk om voor iedereen goed te doen. Ik verwacht wel dat kritiek leveren op een correcte manier gebeurt, zonder verwijten. Schepen Axel Weydts

Verwijten en leugens

“Zo koopt wie fietst meer bij lokale handelaars. En door al die extra fietsers wordt het net interessanter ook voor wie noodgedwongen de auto moet nemen, bijvoorbeeld voor mensen die slecht te been zijn. Want zij hebben zo meer parkeergelegenheid in de binnenstad, terwijl de files afnemen omdat er uiteindelijk minder gemotoriseerd verkeer is. Er is inderdaad kritiek op het fietsbeleid in Kortrijk. Maar ik vind dat net goed. Je mag als schepen niet verwachten dat iedereen het met je visie eens is. Het is als schepen ook onmogelijk om voor iedereen goed te doen. Ik verwacht wel dat kritiek leveren op een correcte manier gebeurt. Mensen die op sociale media berichten afsluiten met jeanet, dat gebeurde al eens, daar reageer ik niet meer op. Ik heb het moeilijk met mensen die het met verwijten persoonlijk proberen te maken. Of met mensen die leugens verspreiden”, aldus Weydts.

Al 106 fietspremies

Nog een leuk weetje: nu Axel Weydts zijn nummerplaat inlevert, heeft hij in principe recht op een fietspremie. Het is een premie die inwoners van Kortrijk kunnen aanvragen voor de aankoop van een (bak-)fiets, elektrische (bak-)fiets of meerpersonenfiets, in ruil voor het inleveren van een nummerplaat. De premie bedraagt voor elk type fiets de helft van het aankoopbedrag van de fiets, met een maximum bedrag van 400 euro. “Er werden sinds de invoering in mei 2018 al 106 zo’n fietspremies uitgekeerd. Dat is best wel een succes”, besluit Axel Weydts.