Axel Ronse (N-VA): “Met Vlaams Belang samenwerken? Geef eerst de gespreksronde van De Wever een kans” Peter Lanssens

27 mei 2019

N-VA blijft Vlaams gezien de grootste partij in Kortrijk, met 20,3 procent van de stemmen. Schepen van Cultuur Axel Ronse mag met 12.185 stemmen opnieuw naar het Vlaams parlement. Hij zal zijn Vlaams mandaat combineren met zijn schepenambt in Kortrijk. “Het is nu zaak om in eerste instantie een sterke Vlaamse regering op poten te zetten”, zegt Axel Ronse. “Het cordon sanitaire rond Vlaams Belang? Eén op de vijf kiezers in West-Vlaanderen stemde op Vlaams Belang. We moeten dus ernstig naar die kiezers en hun verkozenen luisteren. Maar samenwerken met Vlaams Belang? Geef eerst de gespreksronde van onze voorzitter Bart De Wever een kans. Al heb ik wel een zeer sterk voorbehoud, want N-VA is voor een inclusief nationalisme. Sommige mensen van Vlaams Belang hebben het in het verleden toch zeer bruin gebakken”, aldus Axel Ronse.