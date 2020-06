Avonturencentrum Avanco investeerde fors tijdens lockdown: “We hebben nu ook ‘relax escape room’ en zijn klaar voor de zomer” Peter Lanssens

28 juni 2020

12u22 11 Kortrijk Het was de voorbije maanden niet doods op het domein van avonturencentrum Avanco in Aalbeke. Geen tienduizenden bezoekers en geen Kamp Waes kampen tijdens de lockdown, maar toch is er hard gewerkt. Om nu klaar te zijn voor de zomer. “Zo hebben we een varkensstal tot ‘relax escape room’ omgebouwd. Er is verder een nieuw hoogteparcours. Groepen van maximum vijftig personen zijn weer welkom, onder begeleiding”, zegt zaakvoerder Aaron Vanneste (31).

De toekomst lachte Aaron Vanneste toe. Hij maakte naam in het één-programma Kamp Waes en was met de lancering van Kamp Waes kampen klaar voor een boerenjaar. Tot de coronabom insloeg. En ook Avanco op slot moest. “Het voelde als de Lotto winnen, tot corona het winnend lotje uit mijn handen rukte”, vertelt Aaron. “We annuleerden honderden boekingen. Het gevoel was dubbel. Het was leuk om eens zonder mensen van mijn domein te genieten. Wandelen, gaan zwemmen in de vijver, met mijn ‘coronastoel’ alleen op het strand… Maar eigenlijk zie ik hier veel liever allemaal enthousiaste bezoekers. Normaal hebben we vier zotte werkmaanden per jaar: april, mei, juni en september. Drie van die vier maanden zijn we kwijt in 2020. Hopelijk maakt de zomer iets goed. Gelukkig bestaat Avanco al ruim veertien jaar. Er was een stevige basis om de crisis te overleven.”

Meer nog, er is de voorbije maanden stevig geïnvesteerd. Zo is een varkensstal omgebouwd tot ‘relax escape room’ met onder meer een (infrarood) sauna, jacuzzi en relaxzetels. “Niet ontsnappen telt hier, wél raadsels oplossen om jezelf te verwennen”, legt Aaron uit. “Je kan bijvoorbeeld in de sauna de sterren aan het plafond tellen. Waarna je met het getal een cijfercombinatie vormt om een slotje te openen en beloond te worden met een fles cava of champagne en hapjes. We hebben ook een polyvalente zaal in de omgebouwde varkensstal.”

“Handig voor bedrijven. Zo kan je hier nu in de voormiddag een seminarie houden, ’s middags lekker eten en ’s namiddags ontspannen in de ‘relax escape room’. Of een van onze vele activiteiten meepikken op het domein. De zaal kan bijvoorbeeld ook voor babyborrels dienen. We misten nog zo’n ruimte bij Avanco. Comfort staat er centraal. Zo is de weg naar de ‘relax escape room’ is verhard. Je kan met naaldhakjes tot hier wandelen.”

We kregen duizenden reacties op een online bevraging waarin we vroegen wat er met de tweede vijver moet gebeuren. De beslissing is gevallen. Er komt een wipeout of een uitdagend hindernissenparcours op het water. Met opblaasbare obstakels die kunnen draaien, enzovoort. Aaron Vanneste

56 miljoen liter water

Ook nieuw: een laag hoogteparcours voor wie een beetje bang is, een nieuwe pamper- of klimpaal en vernieuwd sanitair en kleedkamers in de circushal. Verder nog op komst, tegen 2021: een tweede vijver van 200 op 80 meter, met 56 miljoen liter water in en een aanpalend strand van 6.000 vierkante meter. “De vijver is zich momenteel al gestaag aan het vullen, via afwatering van weilanden in de buurt”, zegt Aaron. “We kregen duizenden reacties op een online bevraging waarin we vroegen wat er met de vijver moet gebeuren. De beslissing is gevallen. Er komt een wipeout of een uitdagend hindernissenparcours op het water. Met opblaasbare obstakels die kunnen draaien, enzovoort. Het water zal gemiddeld 3,5 meter diep zijn. In afwachting is er al onze eerste vijver. Waar de saloon er opnieuw staat. En waar we nu al een leuk strand hebben. Ook dat kan weer gebruikt worden.”

Avanco is klaar om er een mooie zomer van te maken, met onder meer Tropical Beach waterkampen, circuskampen en Kamp A (Waes) kampen. Wie een Kamp A kamp boekt, krijgt sowieso een activiteit van Aaron zelf. Vanaf deze maand zijn groepen met maximum vijftig personen weer welkom, onder begeleiding. “Avanco is coronaproof”, verzekert Aaron Vanneste. “Er is een aparte in- en uitgang met uitgewerkte route en iedereen zit op kamp op een eigen locatie op het domein. Er worden dus geen groepen gemengd met elkaar. Je komt niemand anders tegen.” Wie meer info wil over de vernieuwingen en het zomeraanbod: www.avanco-adventure.com.