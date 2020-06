Autosnelweg E17 krijgt nieuw asfalt nabij op- en afrittencomplex Aalbeke Peter Lanssens

16 juni 2020

12u53 8 Kortrijk Er worden komend weekend onderhoudswerken uitgevoerd op de E17 in de rijrichting van Frankrijk, aan het op- en afrittencomplex Aalbeke. De onder- en toplaag van de snelweg worden vernieuwd. De werken gebeuren in opdracht van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Er wordt gewerkt van kilometerpunt 5.750 tot kilometerpunt 5.570. Het gaat over het vernieuwen van de onder- en toplaag van de E17 op de parallelweg en afslagstrook naar de E403, aan het op- en afrittencomplex Aalbeke. De werken starten op vrijdag 19 juni om 19 uur en duren tot zaterdagavond 20 juni of uiterlijk zondagvoormiddag 21 juni. Er zal hinder zijn voor het verkeer. Wie van Kortrijk komt en richting Doornik of Brugge wil, moet eerst doorrijden tot de afrit Moeskroen om er een keerbeweging te maken en weer de E17 op te rijden, richting E403.

Wie vanuit Gent komt - met bestemming Brugge - kan ook een omleiding volgen via verkeerswisselaar ’t Ei in Kortrijk, de ring rond Kortrijk (R8), de A19 en de verkeerswisselaar A19-E403. Tot slot: als het weer slecht is, schuiven de asfalteringswerken op de E17 naar het weekend van vrijdag 3 tot zondag 5 juli op.

Meer over A19

AWV

Aalbeke

Autosnelweg

Brugge

Doornik

E17

E403