Automobiliste aan het tollen door watergladheid op snelweg LSI

24 september 2019

15u42

Bron: LSI 0 Kortrijk Aan de verkeerswisselaar van de E17 met de E403 in Aalbeke (Kortrijk) is een automobiliste dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval.

Rond 12.30 uur zag een chauffeur van een vrachtwagen van Delca Logistics uit Rekkem (Menen) in zijn achterruitkijkspiegel dat een SsangYong Korando op het watergladde wegdek van de E17 aan het tollen ging. De auto raakte ook de achterbumper van zijn vrachtwagen en kwam uiteindelijk rechts van de snelweg, op de verkeerswisselaar, tot stilstand. De vrouw achter het stuur was in shock en moest door de brandweer behoedzaam uit haar voertuig bevrijd worden. Ze bleef evenwel bij bewustzijn. Met een ambulance ging het daarna richting ziekenhuis. Door het ongeval was de afrit van de E17 naar de E403 een tijdlang voor alle verkeer afgesloten.