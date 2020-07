Automobilist wordt onwel en gaat over de kop langs R8 VHS

29 juli 2020

20u33 30 Kortrijk De hulpdiensten rukten woensdagavond uit naar de R8 in Heule voor wat bij de alarmcentrale was binnengelopen als een ongeval met geknelde personen. Een Mercedes was er over de vangrail én over de kop gegaan.

Het ongeval gebeurde nadat bestuurder Niels B. uit Wervik onwel was geworden achter het stuur. De man reed in de richting van de A19 toen hij even voorbij het kruispunt met de Heirweg in Kuurne licht afweek van de rijweg. Zijn Mercedes schoof tegen een redelijke snelheid de vangrail op, beschadigde een groot verkeersbord en ging over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op z’n vier wielen tot stilstand. In de wagen zat behalve de bestuurder ook zijn dochtertje van zes. Het meisje bleef ongedeerd. Omdat de MUG-arts geen risico wou nemen met betrekking tot de toestand van de automobilist, werd Niels B. omzichtig via de achterzijde van het voertuig geëvacueerd. Daarna werd hij voor verzorging naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Door het ongeval was er verkeershinder. De brandweer zette een signalisatiewagen in om alles in goeie banen te leiden.