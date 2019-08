Automobilist vlucht na aanrijding met fietser (79), maar is intussen al geïdentificeerd VHS

01 augustus 2019

18u34 4 Kortrijk Daniel Vanhaverbeke uit Heule is donderdagvoormiddag op een boogscheut van zijn woning het slachtoffer geworden van een ongeval met vluchtmisdrijf. De 79-jarige fietser raakte daarbij lichtgewond. De aanrijder is intussen geïdentificeerd.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Oude Ieperseweg met de Albrecht Rodenbachlaan in Heule. Een auto botste er tegen de spiegel van een geparkeerde BMW en reed vervolgens de fietser op leeftijd aan. Daniel Vanhaverbeke kwam daarbij ten val. Naar verluidt, stopte de aanrijder, stapte hij uit om zich te vergewissen van de situatie maar reed hij vervolgens weer weg. Een getuige kon echter een deel van zijn nummerplaat onthouden. In combinatie met brokstukken die achtergebleven waren op de plaats van het ongeval, kon de politie achterhalen dat de aanrijder met een Opel Corsa reed. Navraag bij enkele dealers van het merk in de streek en verder opzoekingswerk rond de nummerplaat leidden tot de identificatie van de man die vluchtmisdrijf pleegde. Hij zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Fietser Daniel Vanhaverbeke werd voor verzorging naar het AZ Groeninge overgebracht maar is daar intussen weer ontslagen. De man, die eind dit jaar 80 wordt, bekomt thuis van de gebeurtenissen.