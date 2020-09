Automobilist ligt te slapen in wagen… in het midden van kruispunt op R8 VHS

24 september 2020

11u12 4 Kortrijk Een moeilijke vergadering doorspoelen met wat glazen Leffe. G. zal het allicht niet snel meer doen. Vorig jaar liet hij zich verleiden en het bekwam hem slecht: hij viel in slaap achter het stuur, in het midden van een druk kruispunt.

G. had die avond als syndicus van een appartementsgebouw een vergadering. Die verliep allesbehalve vlotjes. Achteraf bleef de man nog wat hangen met een aantal bewoners. Hij dronk enkele glazen Leffe en vertrok toen met zijn wagen. Op een kruispunt langs de R8 in Kortrijk viel hij echter in slaap. Dat gebeurde toen hij heel traag reed. De politie kwam er bij. Toen de inspecteurs de bestuurder aanspraken, reageerde die niet. De man moest worden wakker geschud. Een ademtest maakte duidelijk dat de man 2,6 pro mille alcohol in het bloed had. Hij moest onmiddellijk z’n rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. G., een man met een blanco strafblad die volgens zijn advocaat medicatie nam in die periode en daardoor allicht ook sneller in slaap viel, kreeg van de rechter uiteindelijk een rijverbod van één maand en een boete van 800 uitstel. Als de man op termijn weer wil rijden, moet hij eerst slagen voor medische en psychologische proeven.