Automobilist krijgt boete en 2 maanden rijverbod na dodelijk ongeval met fietsster (79): "Kleine fout, dramatische gevolgen"

03 april 2020

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 60-jarige automobilist uit Kortrijk is vrijdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, een boete van 2.000 euro en een rijverbod van twee maanden omdat hij op 22 december 2018 fietsster Elisabeth Dewaele (79) uit Kuurne omverreed. Vijf dagen later overleed de vrouw. “Het spijt me verschrikkelijk maar door de laagstaande zon heb ik haar echt niet gezien”, aldus Francis V.

Op 22 december 2018 voerde Francis V. met zijn wagen zijn tante naar de dokter. Aan het kruispunt van de Molenput en de Sint-Michielsweg in Kuurne sloeg hij met zijn wagen linksaf. De laagstaande zon zorgde voor weinig zichtbaarheid. Plots schrok zijn tante op de passagiersstoel op. V. bleek met de rechterkant van de wagen bij het linksaf slaan fietsster Elisabeth Dewaele te hebben geraakt. De fietsster kwam kwalijk op haar hoofd terecht. Vijf dagen later overleed ze aan haar verwondingen. “Het gemis is nog altijd groot”, moest weduwnaar Maurits Zwaenepoel op de politierechtbank zijn tranen bedwingen. “We waren 53 jaar gehuwd. Zij deed alles. Ook mijn leven en dat van onze mooie familie met kinderen en kleinkinderen is kapot.”

Francis V. betwistte de aanrijding niet. “Een kleine fout, dramatische gevolgen”, klonk het. “Die eindejaarsperiode was een heel moeilijke periode. Hoewel ik weinig fout deed, moet ik verder leven met het besef dat ik toch voor de dood van iemand heb gezorgd. En dat terwijl ik net mijn 83-jarige tante aan het helpen was.”