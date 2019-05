Autobanden Vlaams Belang-lid kapot gestoken tijdens overwinningsfeest Alexander Haezebrouck

31 mei 2019

15u52 16 Kortrijk Een Vlaams Belang-lid kreeg na het overwinningsfeest van afgelopen zondag een onaangename verrassing. De banden van zijn auto werden kapot gestoken. “We vermoeden dat iemand ons de overwinning niet gunde”, vertelt slachtoffer Peter Verniers uit Zwevegem.

“Als lid van de partij was ik uitgenodigd op het overwinningsfeest in café Den Derden Time in de Brugsesteenweg in Kortrijk”, vertelt Peter Verniers, oud gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Zwevegem. Hij had zijn wagen pas twee maanden geleden nieuw gekocht. De auto stond tegenover het café geparkeerd. “Toen ik vertrok, gaf hij aan dat er iets mis was met de bandenspanning, maar ik dacht dat het niet zo erg was. Maandagmorgen waren mijn banden plat. De bandencentrale vertelde mij dat ze met een priem of een nagel werden kapot gestoken. We vermoeden dat iemand ons de verkiezingsoverwinning niet gunde. Een persoon die vindt dat onze partij niet verdraagzaam is, is even zelf onverdraagzaam geweest.” Peter diende een klacht in bij de politie, die de zaak onderzoekt.