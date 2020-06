Auto verplaatsen om schade te vermijden, komt veelpleger duur te staan VHS

17 juni 2020

09u38 0 Kortrijk Martin D. heeft van de rechter dertien maanden rijverbod en een boete van net geen 5.000 euro gekregen omdat hij in dronken toestand tegen twee geparkeerde auto’s botste, op het moment dat hij z’n eigen wagen even naar een andere parkeerplaats reed.

“Normaal gezien niet”, antwoordde D. toen de politierechter hem vroeg of hij in de toekomst nog met zijn auto zal rijden. De vraag was pertinent want de Heulenaar heeft momenteel geen geldig rijbewijs. Kwijtgespeeld na drie eerdere veroordelingen voor sturen onder invloed van alcohol maar ook omdat hij herhaaldelijk betrapt werd achter het stuur zonder dat hij de verplichte proeven had afgelegd die de rechter hem had opgelegd. “Ik heb geen geld om die proeven te betalen”, zegt D.

Tegen twee geparkeerde auto’s

De Heulenaar raakte begin september 2018 opnieuw in slechte papieren toen hij twee geparkeerde auto’s aanreed. Dat gebeurde volgens zijn advocaat toen hij z’n eigen auto wou verplaatsen. “Mijn cliënt mag niet meer rijden door zijn eerdere veroordelingen. Maar om te vermijden dat zijn wagen door al te lange stilstand schade zou oplopen, verplaatst hij nu en dan het voertuig. Hooguit enkele parkeerplaatsen verder, maar dit keer liep het dus verkeerd.” De politie kwam ter plaatse. Die stelde vast dat D. gedronken had en dat zijn wagen niet verzekerd was.

Geen medelijden

De rechter had geen medelijden met de Heulenaar. Hij veroordeelde de man niet alleen tot een fiks rijverbod (dertien maanden) maar ook tot een boete van 4.960 euro. Als D. op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. De man moet ook met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan.