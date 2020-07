Auto uitgebrand op E403



Alexander Haezebrouck

30 juli 2020

23u00 0 Kortrijk Op de E403 in Aalbeke vatte een auto donderdagavond omstreeks 20 uur vuur. De Franse bestuurder kon zijn auto nog op de pechstrook zetten, maar moest toezien hoe zijn Peugeot 307 volledig in vlammen opging.

De Franse bestuurder reed op de E403 in de richting van Brugge toen het ter hoogte van de verkeerswisselaar in Aalbeke plots mis ging. Zijn Peugeot 307 vatte plots vuur. De bestuurder zette zijn auto koelbloedig aan de kant op de pechstrook en maakte zich uit de voeten. In geen tijd stond de auto volledig in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet verhinderen dat de auto volledig in vlammen opging. Niemand raakte gewond.