Auto slaat te pletter tegen container: bestuurder zwaargewond VHS

15 april 2020

22u04

Op ’t Hoge in Kortrijk is woensdagavond rond 21 uur een automobilist zwaargewond geraakt bij een ongeval. De man reed in de richting van het centrum toen hij even voor het kruispunt met de Schaapsdreef om nog onbekende reden uitweek naar de linkerkant van de brede weg. Zijn Mercedes break vernielde een groot reclamepaneel van de winkel Miikitco en sloeg vervolgens te pletter tegen een vrachtcontainer. Dat gebeurde met zo’n kracht dat die laatste enkele meter verplaatst werd. De bestuurder kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het AZ Groening overgebracht. Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige naar ‘t Hoge om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren.