Auto overkop op oprit E17 AHK

06 oktober 2019

Aan de oprit van de E17 richting Antwerpen vanop het Ei is zondagmiddag een auto overkop gegaan. De bestuurder reed met zijn blauwe Opel vanop het Ei in Kortrijk zondagmiddag omstreeks13.30 uur de oprit van de E17 richting Antwerpen op toen het plots mis ging. Hoe het ongeval precies gebeurde is onduidelijk maar de auto belandde uiteindelijk op zijn dak. De hulpdiensten snelden ter plaatse en moesten de bestuurder bevrijden uit zijn hachelijke positie. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeizaam passeren op de oprit naar de E17.