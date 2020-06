Auto met gezin aan boord vat vuur op R8

Alexander Haezebrouck

13 juni 2020

20u25 5 Kortrijk Op de R8 in Bissegem vatte zaterdagnamiddag omstreeks 17.45 uur een auto vuur. In de auto zat een gezin met twee kinderen, de vader kon zijn auto nog op tijd aan de kant zetten. “Ik kreeg een melding op mijn dashboard en heb me meteen aan de kant gezet”, vertelt de man.

Het gezin was onderweg naar vrienden toen het op de R8 ter hoogte van de afrit Bissegem plots fout ging. “Ik kreeg een foutmelding op mijn dashboard en heb me meteen aan de kant gezet”, vertelt de man. “Ik hoopte om de afrit nog te halen maar dat lukte net niet. We konden allemaal op tijd uitstappen, in geen tijd stond mijn auto in lichterlaaie. Zomaar uit het niets. De auto is nog maar twee jaar oud, ik wist niet dat een auto plots zomaar in brand kon vliegen.” De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur meteen blussen. Ze konden niet verhinderen dat de motorkap van de BMW volledig uitbrandde. Door de brand kon het verkeer op de R8 in de richting van het Ei een tijdlang maar moeilijk passeren. Niemand raakte gewond.