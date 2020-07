Auto knalt tegen woning na botsing op kruispunt: “Normaal speelt mijn kleindochtertje net op die plek” LSI

11 juli 2020

16u48

Bron: LSI 88 Kortrijk In Heule bij Kortrijk is de auto van een jongeman zaterdagnamiddag in de gevel van een woning beland. Dat gebeurde nadat een automobiliste het stopsignaal op het kruispunt van de Goethalslaan, de Rodenbachlaan en de Peperstraat had genegeerd, waardoor het tot een botsing kwam. “Niet voor het eerst belandt een voertuig in een van de tuinen van een woning. We kaartten de situatie al meermaals aan, zonder resultaat”, zegt getroffen bewoner Dirk Bertyn.

Boomconsulent Dirk Bertyn zat zaterdag iets voor 14 uur in zijn werkkamer. “Plots hoorde ik een knal”, vertelt hij. “Vooraleer ik besefte wat er gebeurde, vloog ik wel een halve meter achteruit. Mijn echtgenote en ikzelf liepen naar buiten en zagen dat een auto op de weg stond en een tweede auto tegen onze gevel. We bekommerden ons eerst om de inzittenden. Pas later beseften we dat er een heel gat in onze gevel was geslagen. Precies op de plek waar mijn 4-jarige kleindochter vaak zit te spelen terwijl ik aan het werk ben. Ik mag er niet aan denken dat ze daar nu opnieuw had gezeten. De brokstukken vlogen overal in het rond.”

Kindje naar ziekenhuis

Automobiliste A.R. (31) uit Heule kwam met haar wagen - waarin ook haar 3-jarige kindje zat - uit de Peperstraat uit een zone 30, maar negeerde op het kruispunt het stopbord. Uit de Rodenbachlaan kwam op dat moment een 31-jarige jongeman uit Wevelgem met de auto van zijn ouders aangereden. De wagen week na de botsing uit naar links, ramde een paaltje op de hoek, ploegde door het siergras en de voortuin van Dirk Bertyn en kwam uiteindelijk tegen de gevel tot stilstand.

“Het stopbord wordt regelmatig genegeerd en de Goethals- en Rodenbachlaan is precies een autostrade”, foetert Dirk. “Met de buurt kaartten we al meermaals de verkeersonveilige situatie bij het stadsbestuur aan, zonder resultaat. Ribbelstroken zijn misschien een goedkope oplossing voor het probleem. Of extra signalisatie. Er moet hier iets gebeuren. Op schooldagen verzamelen hier op het kruispunt tientallen jongeren voor schooltijd.”

De automobiliste en haar 3-jarig kindje werden uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht. De Wevelgemnaar bleef ongedeerd.