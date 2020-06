Atelier schilder-decorateur uitgebrand, rookwolk kilometers ver te zien Alexander Haezebrouck

08 juni 2020

21u39 0 Kortrijk Maandagavond is in de Oliemolenstraat brand uitgebroken in het atelier van schilder-decorateur Henk Missiaen. Het atelier ging volledig in vlammen op, de rookwolk was kilometers ver te zien. “Ik heb geen idee hoe dit is kunnen gebeuren, het waren mijn buren die me verwittigden”, reageert Henk Missiaen.

De brand ontstond omstreeks 19.44 uur in het atelier dat op het stuk grond tussen de Meensesteenweg en de Oliemolenstraat in Bissegem ligt. In geen tijd ontwikkelde zich een zich een rookpluim die kilometers ver te zien was. “Ik begrijp niet hoe dit is kunnen gebeuren”, reageert Henk Missiaen. “Ik ben vandaag slechts kort binnen geweest voor een rol plakband. Ik was al thuis toen mijn buren me plots verwittigden. Het is een oud gebouw, dat weet ik. Daarom heb ik onlangs nog de elektriciteit volledig vernieuwd, omdat ik schrik had.” Het vuur brak al snel door het dak van het atelier naar buiten. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en konden voorkomen dat het vuur overwaaide naar de naastgelegen woningen. Ze konden evenwel niet verhinderen dat het atelier volledig in vlammen op ging. “We hebben het vuur wel vrij snel onder controle gekregen”, vertelt brandweerofficier Henk Vanwalleghem van de hulpverleningszone Fluvia. “We vreesden dat het atelier vol zou staan met brandbaar materiaal, maar dat viel gelukkig beter mee dan gedacht.” Door de brand was de Meensesteenweg ter hoogte van de brand een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer. Niemand raakte gewond.



