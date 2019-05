ASSISEN. Emotionele smeekbede van dochter (25) doet beschuldigde niet breken: “Sinds die gruwelijke feiten kan ik niet meer genieten” Seksuele spanningen tussen koppel steken regelmatig de kop op tijdens getuigenissen Lieven Samyn

21 mei 2019

12u00 2 Kortrijk Ondanks een emotionele smeekbede van dochter Chana (25) uit Menen heeft de 64-jarige vriend van haar moeder Alia (56) op het assisenproces in Brugge geen bevredigend antwoord kunnen geven op de vraag waarom hij haar heeft gedood. De gruwelijke moord op haar moeder heeft het leven van Chana volledig gebroken. “Ik kan niet meer genieten, ben volledig ingestort”, getuigde ze.

Een antwoord krijgen op de vraag ‘waarom?’. Dat was voor Chana en haar partner Doryant de enige reden om op het proces aanwezig te zijn. “Je leven is toch voorbij, waarom kan je niet gewoon eerlijk zijn?”, richtte ze zich tijdens haar getuigenis tot Luc Vanden Bussche uit Kortrijk.

Hij staat terecht, omdat hij in de nacht van 27 op 28 mei 2017 na een relatie van 10 jaar zijn vriendin Alia Belromari wurgde, opensneed en haar hart uit haar lichaam haalde. Dat gebeurde in haar appartement aan de Waterpoort in Kortrijk.

“Mijn leven is door de moord op mijn mama volledig veranderd”, aldus Chana. “Mijn trouwplannen zijn in het water gevallen, ik kreeg een miskraam door de stress, speelde mijn job kwijt, moet antidepressiva en kalmeringsmiddelen nemen, kan niet meer genieten, zelfs niet van mijn zoontje en mijn partner. We waren twee handen op één buik, nu ben ik niet meer de vrouw op wie hij verliefd is op geworden. Ik wil alleen nog thuiszitten…”

“Mijn zoontje staat af en toe aan haar raam te roepen, maar er antwoordt niemand meer, er is niemand meer op zijn grootouderfeest. En dat allemaal omdat Luc haar heeft vermoord, zo gruwelijk dat ik zelfs geen waardig afscheid kon nemen. Sindsdien kreeg ik geen excuses, geen brief. Ik ben zwaar bedrogen in Luc, met wie ik 10 jaar een goede band had. Ik vond hem zelfs de beste pluspapa die ik me kon voorstellen. Hij speelde sinterklaas voor mijn zoontje. Maar ik had gedacht dat 10 jaar liefde voor mijn mama en mij voldoende zou zijn om nu eindelijk de volledige waarheid te zeggen.”

“Sorry, sorry, ik weet het nog altijd zelf niet waarom ik het heb gedaan, kan het zelf nog altijd niet geloven”, reageerde Luc. Eerder gaf hij aan dat een ruzie over financiën of zijn dochter uit een eerdere relatie de aanleiding was voor de moord én dat Alia al meermaals zelf had gevraagd haar te doden.

Ander motief?

Maar daar nemen Chana en haar advocaat Jef Vermassen geen genoegen mee. “Als ze geen hart had, waarom is hij dan 10 jaar samen gebleven?”, vroegen ze zich af. “Mama zag het dochtertje van Luc graag, deed er samen uitjes mee”, zegt Chana. “Dat kan de reden niet zijn. Ze was niet levensmoe, genoot graag van het leven, was optimistisch, opgewekt, maar kwam wel op voor zichzelf.”

Volgens een werkneemster van Familiezorg, die ruim 20 jaar lang bij de mindervalide Alia hielp in haar gezin, had Luc Vanden Bussche recent aangedrongen op seks. Eerder had Vanden Bussche evenwel verklaard dat het koppel nooit seks had, omdat hij geen erectie meer kon krijgen. Ze keken regelmatig wel samen naar porno. “Volgens Alia had hij in ruil voor een waterkoker van 10 euro seks geëist”, aldus de verzorgster. “Maar dat wou ze niet. Alia had geen financiële problemen meer, er waren maar twee onbetaalde facturen meer.”

‘Verliefd op iemand anders’

“Ze had ons al regelmatig om geld gevraagd, maar was vast van plan om haar leven opnieuw zelf in handen te nemen. Op een huwelijksfeest was ze precies verliefd geworden op iemand anders”, aldus buurvrouw Jemima (19). “Alia vertelde me dat ze vaak op seksueel vlak dingen moest doen die ze niet wou. Zo zou ze eens 24 uren lang verplicht zijn geweest om in zijn appartement naar porno te kijken. Dat appartement kon ze door haar handicap maar moeilijk alleen verlaten. Dus was dat een beetje onder dwang.”