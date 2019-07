Asafa Powell raakt niet onder de 10 seconden op 22ste Guldensporenmeeting Joyce Mesdag

14 juli 2019

Sportcentrum Wembley vormde dit weekend het schouwtoneel voor de 22ste Guldensporenmeeting, een organisatie van atletiekclub KKS. Publiekstrekker op de meeting was wereldster Asafa Powell, voormalig wereldrecordhouder op de 100m sprint. In zijn hele carrière heeft hij al 98 keer 100m onder de 10 seconden gelopen. Hij had de teller graag in Kortrijk op 100 gebracht, maar het is hem net niet gelukt. De Nigeriaan Itsikiri haalde het in 10"19 voor Powell (10"25) en de Japanner Shiraishi (10"29). Powells record staat op 9”72.