Arts Yves Deltour ligt met Covid-19 in AZ Groeninge: “Zijn vrouw komt elke dag met liefdevolle boodschap” Peter Lanssens

09 april 2020

17u41 0 Kortrijk Arts Yves Deltour, met praktijk in de Weggevoerdenlaan in Kortrijk, is sinds deze week met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis AZ Groeninge. Zijn vrouw Patricia Deltour komt hem dagelijks met een hartverwarmende boodschap groeten. Of hoe mooi de liefde ook in tijden van corona kan zijn.

Hartverwarmende taferelen aan AZ Groeninge. Yves Deltour, die in het ziekenhuis opgenomen is met Covid-19, kan door zijn raam zien hoe zijn vrouw Patricia hem elke dag komt groeten. Zijn vrouw mag niet binnen, maar ze heeft beneden op de binnenkoer telkens een boodschap bij om Yves op te peppen tijdens zijn strijd tegen corona. Woensdag was op het bord het volgende te lezen: ‘Yves, ik zie je graag’.

Positieve energie

“Donderdag vroeg ze of hij zin had in een wit wijntje”, glimlacht woordvoerder Stefaan Lammertyn van AZ Groeninge. “Ze communiceren verder via hun smartphone met elkaar. Hoe schoon is dat. Het toont nog eens aan dat we met zijn allen samen tegen corona strijden.”

Patricia Deltour gaf groen licht aan AZ Groeninge om de hartelijke foto te verspreiden, want hoe meer positieve energie in deze tijden, hoe beter.