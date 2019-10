Artisanaal biertje drinken? Dat kan nu ook in... het verleden, dankzij Seventies Bar Peter Lanssens

01 oktober 2019

17u17 22 Kortrijk De Onze-Lieve-Vrouwestraat in het historisch hart van Kortrijk heeft er vanaf donderdag met de Seventies Bar een nieuwe horecazaak bij. “Je kan hier van 35 craftbieren en 20 wereldwijnen proeven, in een interieur uit de jaren 70”, zegt zaakvoerder Dieter Vandeputte (34).

Er is goed nagedacht over de inrichting van Seventies Bar. Zo ontdek je in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 9 onder meer vintage meubelstukken en funky behangpapier. “In mijn bar ervaar je een revival van de discojaren, door de spiegelballen. En ook Saturday Night Fever is nooit veraf”, vertelt Dieter Vandeputte. “De jaren ‘70-look is geïnspireerd op de kleurrijke ontwerpen van de Deense topdesigner Verner Panton. Oranje-bruine tinten staan centraal in Seventies Bar. En een leuk weetje voor wie de bekende kroeg Le Chat Noir in de Kapittelstraat in Kortrijk nog gekend heeft, want sommige interieurstukken zoals gordijnen en lampen komen van daar. De klanten van weleer gaan die zeker herkennen. Verder speciaal: er hangen hier dertig kroonluchters.”

Kaart verandert

Dieter Vandeputte is geen leek in de horeca. Hij liep stage in restaurant La Chèvre d’Or in Èze in Zuid-Frankrijk, opende in 2010 met Deux Amis een restaurant in Abele bij Poperinge en werkte tot op heden als sommelier in restaurant Pegasus in Poperinge. “Ik stop er nu als sommelier”, vertelt Dieter Vandeputte. “Ik heb de voorbije jaren heel wat kennis vergaard. Het kriebelde om er zelf mee aan de slag te gaan. Het resultaat is een kaart, met een prima prijs-kwaliteitverhouding. Zo bieden we 35 craftbieren aan. Artisanaal en met liefde gebrouwen, als tegengewicht voor commerciële pilsen. Er zitten primeurs bij. Zoals Double Barley Wine en Dark Soul, van de in Kortrijk nog onbekende brouwerij Benoit. Ook Pater Pitte, Stoute Pitte en Pater Pitte American Pale Ale – van mijn broer Hans Vandeputte uit Sint-Juliaan bij Langemark-Poelkapelle – zijn speciaal. De 20 wereldwijnen, per glas en per fles verkrijgbaar, zijn eveneens een troef op de kaart. Voorbeelden van onze wijnen zijn Burg Ravensburg Weissburgunder uit 2015 en Urbanihof Grüner Veltliner uit 2017. De kaart zal vaak aangepast worden, ideaal voor wie nieuwe drankjes wil leren kennen. Ook in het aanbod: lekkere artisanale kazen en Pater Pitte-bierpaté met toastjes.”

Disco en softrock

Het pand waar Seventies Bar zit, stond enkele jaren leeg. Dieter Vandeputte gebruikt het via Kortrijk Zaait, dat stedelijk initiatief biedt leegstaande panden in samenspraak met eigenaars aan aantrekkelijke huurprijzen bij jonge ondernemers en starters aan. Er zijn veertig zittende plaatsen binnen. “We draaien hier logischerwijs enkel muziek uit de jaren ‘70, zeg maar een mix van disco en softrock”, vertelt Dieter Vandeputte. “Het wordt hier geen fuifzaal. We zijn een rustige bar, met een sluitingsuur om 1 uur. Want ik wil een goeie verstandhouding met de omwonenden. Iedereen is welkom”, aldus Dieter, die zijn job als verantwoordelijke van het Square Hotel in de Groeningestraat combineert met de uitbating van Seventies Bar. De horecazaak is elke donderdag, vrijdag en zaterdag open, vanaf 17.30 uur.