Artiesten weer aan het werk bij kunstencentrum BUDA Peter Lanssens

15 juni 2020

12u52 0 Kortrijk Artiesten kunnen vanaf deze week weer aan het werk bij BUDA Kortrijk, één van de grootste werkplaatsen voor podiumkunstenaars in Vlaanderen. Jaarlijks creëren zeventig theater- en dansgezelschappen er nieuw werk.

Kunstencentrum BUDA krijgt per jaar zo’n 250 kunstenaars en cultuurwerkers over de vloer om er nieuwe theater- en dansvoorstellingen vorm te geven. Dat gebeurt in één van de vijf repetitiestudio’s in de Budatoren of in één van de twee podiumzalen in de Budascoop, bij grotere residenties. “Tijdens de lockdown werden 31 residenties uit binnen- en buitenland geannuleerd. Ons hart bloedde. Want artistieke creatie is het DNA van BUDA”, zegt directeur Kristof Jonckheere. “We zijn heel blij dat het stadsbestuur ons draaiboek met preventieve maatregelen goedkeurde en we weer artiesten verwelkomen. Met open armen, maar met de nodige afstand.”

Geen catering

“In de aanvangsfase kunnen enkel binnenlandse kunstenaars aan het werk en enkel in de helft van de studio’s of zalen”, zegt artistiek coördinator Bram Coeman. “We beperken het aantal kunstenaars per repetitiestudio. En we maken het rechtstreeks contact tussen het BUDA-team en de residentiekunstenaars zo klein mogelijk. Dat gaat erg tegen onze aard in, maar het moet nu even. We spreken zelfs af wie welke materialen hanteert.”

“We voorzien, zolang het eetcafé in Broelkaai 6 niet open is, geen catering voor residenten. We bezorgen hen wel afhaalmogelijkheden bij lokale restaurateurs”, zegt productiemedewerker en begeleidster Famke Struyve. “Hun werk informeel en besloten aan onze compañeros (geëngageerde toeschouwers, red.) presenteren is momenteel nog uitgesloten. Maar we blijven hoopvol. Van zodra het kan, ondersteunen we hen weer voluit. “