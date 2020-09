Artiesten versterken met live muziek unieke danslessen in park: “Het maakt de mensen gelukkig” Peter Lanssens

06 september 2020

12u47 0 Kortrijk Dansstudio Bodyshake geeft, als het weer het toelaat, elke maand een unieke les voor volwassenen in park De Blauwe Poort. Met artiesten, zoals een ervaren saxofonist, die de sessies met live muziek versterken. “Een perfecte match: muziek en dans maken een mens gelukkig”, zegt danseres en docente Eefje Willems. “We brengen op die manier iets wat je niet meteen ergens anders vindt.”

De 130 leden van Bodyshake, alle generaties zijn welkom in de dansstudio, krijgen vanaf deze maand weer les in Ter Bruyninge. Of onder het afdak van de Athena-school, als dat door corona een must zou zijn. De voorbije maanden waren de lessen in openlucht, vooral in park De Blauwe Poort. Die vallen nu dus weg, behalve een maandelijkse unieke sessie met live muziek op woensdag. De eerste artiest die er de les muzikaal kwam ondersteunen, was saxofonist Cédric Meulewaeter. Er komen bij volgende sessies ook andere muzikanten aan bod. “Live muziek geeft een boost en extra energie. Het brengt een mooie interactie tussen dansers en muzikant teweeg”, zegt Eefje Willems. “De dansers worden losser, smijten zich meer en voelen de muziek nog beter aan.”



“We zijn heel blij dat de saxofonist als eerste zijn talenten met ons deelde. De keuze voor een saxofonist is persoonlijk omdat ik twee jaar geleden zelf saxofoon begon te spelen. Een voorliefde die ik als tiener al had, maar toen nooit kon waarmaken. Op een dag in juni hoorde ik vanuit mijn tuin iemand spelen en dacht ik ‘die moet ik hebben’. Ik belde aan het huis aan waar ik vermoedde dat de muzikant woonde en leerde zo Cédric kennen. Ik kon hem warm maken voor mijn concept”, aldus Eefje Willems, die ook choreografe is. Ze werkte bijvoorbeeld aan tal van videoclips mee, zoals voor het nummer Then Wat van de Kortrijkse band Balthazar. Je kan bij haar verder terecht voor privé sport- en danslessen. En ze werkt bij taalstages Depauw in Kortrijk.

Er zijn bij Bodyshake twee stijlen voor kinderen: street-dance/hiphop en modern. Volwassenen krijgen een mix van stijlen met voor beginners op woensdag dance, salsa, funk of reggaeton. En voor ervaren dansers is dat op maandag dance, salsa, modern, reggaeton of street-dance. Meer info staat op de Facebookpagina: klik hier.

Inschrijven voor het nieuwe dansseizoen: mail naar dans@bodyshake.be.

Tot slot: Eefje Willems is ook altijd op zoek naar ervaren dansers, jongeren en jongvolwassenen, om optredens mee te doen. Wie graag op de planken staat, zowel professioneel als semi-professioneel, is welkom.