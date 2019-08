Arthur (21) en Maxim (22) sterven tijdens laatste nacht op reis door lekkende jerrycan in auto ADN AHK KG

28 augustus 2019

06u58

Bron: ANP, Het Nieuwsblad 552 Kortrijk Twee West-Vlaamse twintigers zijn afgelopen weekend om het leven gekomen toen ze op een parking in Stuttgart in hun auto bleven slapen. Ze werden vergiftigd door benzinewalmen uit een lekkende jerrycan. Het gaat om de vrienden Maxim Vaernewyck (22) uit Aalbeke en Arthur Deconinck (21) uit Moorsele, schrijft Het Nieuwsblad.

De vrienden hadden een rondreis gemaakt door Duitsland en Oostenrijk. Vlak voor ze terug zouden keren naar huis, sloeg het noodlot toe. De vrienden parkeerden hun auto afgelopen donderdagavond op de parking van de voetbalclub VfB Stuttgart, waar ze de nacht wilden doorbrengen. De volgende dag trokken de jongemannen normaal weer huiswaarts.

Tijdens de nacht liep het echter mis. Een bewaker van de parking merkte de twintigers vrijdag al op, maar dacht aanvankelijk dat ze sliepen, volgens Het Nieuwsblad. Pas toen de bewaker zondagavond opnieuw zijn ronde deed en zag dat de auto er nog steeds stond, verwittigde hij de politie. Die konden enkel nog de dood van de mannen vaststellen.



Volgens de Duitse politie stierven Maxim en Arthur door het inademen van de giftige benzinedampen. Die dampen waren ontsnapt uit een jerrycan die het duo uit voorzorg had meegenomen in de koffer. De giftige dampen stapelden zich op in de auto, waardoor de jongemannen werden vergiftigd.