Architect voor nieuwe brandweerkazerneposten Marke en Lauwe aangesteld Alexander Haezebrouck

22 april 2020

12u18 4 Kortrijk Er is een architect aangesteld om de nieuwe brandweerkazerne voor de brandweerposten Marke en Lauwe te ontwerpen. Dat heeft de zoneraad van de hulpverleningszone Fluvia beslist. De nieuwe kazerne voor de posten, die fusioneren, zal op het nog aan te leggen bedrijventerrein Bramier langs de Rekkemsestraat in Lauwe liggen.

De huidige kazerne van de brandweerpost Lauwe is gelegen langs de Rekkemstraat, in een loods waar ook de technische dienst van de stad Menen en het containerpark van Mirom gevestigd zijn. De huidige uitvalsbasis van de brandweerpost Marke is te vinden in de loodsen van de stadsdiensten in de Rekkemsestraat. Die loodsen zijn ondertussen verkocht aan het bedrijf Vandewiele. De nieuwe kazerne voor beide posten komt op het nog aan te leggen bedrijventerrein Bramier in Lauwe. Daar zal een kazerne opgetrokken worden voor 48 brandweermannen. De fusie tussen beide posten komt er dankzij een samenwerking tussen de steden Menen en Kortrijk, Leiedal en de hulpverleningszone Fluvia. Nu de architect is aangesteld kan er een definitief ontwerp opgemaakt worden en de kostenberaming van start gaan. Het bouwen van de nieuwe kazerne is voorzien in 2021.

Niet laatste fusie

De fusies tussen brandweerposten komt er doordat de hulpverleningszone Fluvia te kampen heeft met verschillende erg verouderde kazernes. Zo verhuisden op 30 november vorig jaar de brandweermannen en -vrouwen van posten Vichte en Deerlijk naar een nieuwe gezamenlijke kazerne op wijk Belgiek in Deerlijk. Ook in Waregem wordt een nieuwe kazerne gebouwd op de kruising van de Expresweg met de Gentseweg. Ook daar fusioneren twee posten: die van Waregem en Beveren-Leie. Mogelijk fusioneren ook de brandweerposten Kortrijk en Zwevegem. Deze zouden in dat geval trekken naar een nieuwe kazerne op het bedrijventerrein Evolis.