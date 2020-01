Archeologische site naast Broeltorens geeft geheimen prijs op bezoekmoment Joyce Mesdag

25 januari 2020

19u28 0 Kortrijk Zo’n 300-tal mensen hebben vandaag een begeleid bezoek gebracht aan de archeologische site aan de Broeltorens, op de plek waar vroeger het Broelhotel gelegen was. Opgravingen legden er resten bloot van de voormalige stadsmuur, stadsgracht en de Trompetterstoren. De projectontwikkelaar organiseerde samen met de stad en het archeologiebedrijf een infomoment ‘om Kortrijkzanen de kans te bieden het verleden van de stad beter te leren kennen’.

Projectontwikkelaar Global Estate Group plant de bouw van een nieuwbouwcomplex op de plaats van het voormalige Broelhotel: Residentie Broelhotel. Afgelopen zomer tijdens werden er tijdens een eerste fase van het archeologisch onderzoek resten ontdekt van de voormalige stadsmuur, de stadsgracht en van de Trompetterstoren, een toren die deel uitmaakte van de stadsmuur die tot aan de Broeltorens liep. Het terrein is intussen voorzien van een keerwand, waardoor de middeleeuwse site tijdens een tweede fase onderzocht kan worden tot ongeveer 7 meter onder straatniveau. Een ideaal moment om de site open te stellen voor het ruime publiek, zo redeneerden projectontwikkelaar Global Estate Group, archeologiebedrijf Monument Vandekerckhove en stad Kortrijk.

Michelle Arnouts en Christof Vanhoutte van Monument Vandekerckhove gaven tijdens drie verschillende sessies in totaal een kleine 300-tal geïnteresseerden tekst en uitleg.

“Je kan wel stellen dat het een unieke kans is om een site zoals deze te bezoeken”, zegt Arnouts. “Het is al niet evident om bij dergelijke grote projecten alle partijen bereid te krijgen om zo’n geleid bezoek in te plannen. Dat is hier gelukkig wel gelukt. Maar het is bovendien ook nog eens een historisch interessante site, die de hele stadsontwikkeling van Kortrijk in kaart brengt. De stadsmuren dateren uit 15e eeuw. Bovenop die muur werden in de 18e eeuw woningen gebouwd. De trappen naar de kelder van die woningen werden ín die stadsmuur gehouwen. De kelder van het Broelhotel werd dan weer in de restanten van de Trompetterstoren geïnstalleerd.”

Onder meer Jan De Winter uit Kortrijk kwam even kijken. “Ik woon hier vlakbij en ik passeer hier dus wel geregeld. Ik ben echt geboeid door geschiedenis, dus ik wilde zeker van deze kans gebruik maken om te komen luisteren.” Ook Kevin Breyne en zoontje Phil lieten deze kans niet passeren. “Ik ben gids in de westhoek, rond de Eerste Wereldoorlog. Mijn interesse voor geschiedenis is intussen afgestraald op Phil. Hij wilde dus ook graag meer weten over wat hier allemaal te zien was. Het moet niet altijd over de Eerste Wereldoorlog gaan, he, bij ons.”

Van zodra alles in kaart is gebracht, wordt het verwijderd om plaats te maken voor het bouwproject. “Je kan dat inderdaad jammer vinden dat dat niet bewaard wordt en dat het weggeveegd wordt door een modern project”, zegt Arnouts. “Maar je kan het ook anders bekijken: ware het niet van dit bouwproject, dan was dit onderzoek er niet geweest, en dan hadden we nu niet geweten wat er hier onder de grond zat. Het is ook omdat het project tot twee verdiepingen onder de grond reikt, dat we zo diep onderzoek kunnen doen. Het archeologisch onderzoek, dat altijd op kosten van de projectontwikkelaar gebeurt, beperkt zich immers altijd tot de lagen die weggehaald worden voor de toekomstplannen. Het is ook pas nadat we hier alles nauwkeurig gedocumenteerd hebben, met foto’s, plannen, en zelfs 3D-beelden, dat de site hier wordt opgeruimd. We zullen dus altijd weten wat hier onder de grond te zien was.”