Arbeiders op werf voor autotunnel op Appel lappen coronaregels aan hun laars Peter Lanssens

20 maart 2020

14u28 0 Kortrijk Geen zo’n fraaie beelden die een passant ons vrijdagochtend bezorgde. Van enkele arbeiders op de werf voor de autotunnel op Appel in Kortrijk. Die houden zich niet altijd aan de afspraken rond sociale afstand, in deze coronatijden. De stad grijpt meteen in. Desnoods gaat de werf dicht.

“De aannemer is via de veiligheidscoördinator aangemaand om de regels te respecteren”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). “De politie zal de weinige werven, die nu nog lopen, in hun patrouilles opnemen. Om ook daar een oogje in het zeil te houden. We herhalen de communicatie van de federale regering. Bedrijven die de regels niet respecteren, krijgen een boete. Indien er daarna nog problemen zijn, volgt een sluiting. Dat is ook voor werven zo”, aldus Axel Weydts.