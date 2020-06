Arbeider sterft onder betonnen gewelf op bouwwerf AHK/VHS

08 juni 2020

17u10 38 Kortrijk Op de plek waar langs de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk een onderzoekscentrum van de Universiteit Gent wordt gebouwd, is maandagnamiddag een man om het leven gekomen bij een arbeidsongeval.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het slachtoffer kwam iets na 16 uur onder een betonnen gewelf terecht. Volgens het arbeidsauditoraat stond het prefab-onderdeel niet stabiel en stortte het in. Daarbij werd het slachtoffer, een man van 38 uit Roemenië, zo zwaar geraakt dat hij ter plaatse overleed. De andere arbeiders op de werf waren erg onder de indruk van het ongeval.

Nog meer gevaar

Het arbeidsauditoraat heeft een technisch deskundige aangesteld om na te gaan hoe het betonnen element kon instorten. Ook de dienst Toezicht Welzijn op het Werk kwam ter plaatse om na te gaan of de reglementering inzake welzijn op het werk werd gerespecteerd. De werf is in beslag genomen. De brandweer bleef een tijdlang ter plaatse omdat er gevaar dreigde van nog meer onstabiele betonnen prefab-onderdelen. Het onderzoek kon pas worden voortgezet nadat de veiligheid gegarandeerd was.