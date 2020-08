Arbeider (28) zwaargewond na val van 6 meter: “Hij is gelukkig stabiel” Alexander Haezebrouck

24 augustus 2020

17u43 6 Kortrijk Op een werf in de Sint-Antoniusstraat in Kortrijk is maandagvoormiddag omstreeks 9 uur een zwaar arbeidsongeval gebeurd. Een 28-jarige arbeider viel zo’n 6 meter naar beneden van een stelling. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar.

De 28-jarige arbeider uit Sint-Laureins stond op een stelling op de werf langs de Sint-Antoniusstraat. Hij was bezig met houten latten te bevestigen toen hij plots naar beneden tuimelde. De hulpdiensten snelden ter plaatse en dienden de jongeman de eerste zorgen toe. Hij werd gestabiliseerd en zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. “De werknemer weet zelf niet precies wat er is gebeurd, maar hij is gelukkig stabiel", vertelt zaakvoerder Ruben Van Acker van het dakwerkenbedrijf Van Acker in Evergem. “Hij heeft een nek- en ruggenwervel gebroken en moet geopereerd worden. Hopelijk zal hij snel terug beter zijn.” Het arbeidsauditoraat heeft een deskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Er zal ook nagegaan worden of alle reglementeringen werden nageleefd.