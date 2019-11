Appartement ontruimd na keukenbrand op gelijkvloers Alexander Haezebrouck

01 november 2019

15u10 18 Kortrijk Langs de Gentsesteenweg in Kortrijk brak vrijdagmiddag brand uit in een appartement op het gelijkvloers. De bewoners van het appartement zelf waren niet thuis. Het waren andere bewoners die alarm sloegen nadat er plots rook in de algemene inkomhal hing.

“Mijn buurvrouw kwam plots op mijn voordeur bonken en riep dat het brand”, vertelt een bewoner. “Ik wou eerst niet opstaan omdat ik was uitgeweest tot 7.45 uur. Maar toen ik in de gang kwam, hing die vol met rook. Ik heb niet getwijfeld en meteen het alarm ingeduwd. Meteen daarna ben ik naar buiten gelopen, tijd om mijn schoenen aan te doen had ik niet meer”, lacht de jongeman die op zijn blote voeten buiten stond. In het appartement dat net verhuurd was, bleek brand te zijn ontstaan in de keuken. De oorzaak is voorlopig nog onbekend. Het appartement zelf is tijdelijk onbewoonbaar, vooral de keuken liep zware schade op. De andere appartementen bleven gevrijwaard. Niemand raakte gewond, alle bewoners raakten op tijd uit het gebouw. De brandweer had wel enige moeite om de gemeenschappelijke trappenhal volledig rookvrij te maken. Door de brand kon het verkeer in de Gentsesteenweg een tijdlang slechts alternerend passeren ter hoogte van de brand.