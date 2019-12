Appartement onbewoonbaar na zware keukenbrand AHK

26 december 2019

17u59 20 Kortrijk In de Rijselsestraat in het centrum van Kortrijk ontstond donderdagnamiddag omstreeks 16.15 uur brand in een appartementsgebouw op de derde verdieping. Al snel waren vlammen te zien en kwam een dikke rookwolk uit het appartement. Niemand raakte gewond.

Even paniek donderdagnamiddag in de Rijselsestraat in Kortrijk toen plots brand uitbrak in een appartement. Al snel was een rookpluim te zien en werden alle aanwezige bewoners geëvacueerd.

“We konden het vuur snel blussen, maar er is wel redelijk wat schade”, vertelt Yves Dubois van de hulpverleningszone Fluvia. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet helemaal duidelijk. “Vermoedelijk plaatste de persoon die er binnenkort in zou gaan wonen iets op het fornuis en heeft dat vuur gevat. Om de precieze oorzaak te onderzoeken, komt nog een deskundige van het parket ter plaatse. De man die in het appartement zou gaan wonen was bezig met het verhuizen van zijn inboedel uit een ander appartement in hetzelfde gebouw op de eerste verdieping. Zijn appartement is verkocht en hij zou voor een korte periode het appartement op de derde verdieping huren. Hij was bezig met verhuizen toen de brand plots uitbrak. De man probeerde zelf nog een bluspoging te ondernemen, maar zag al snel dat het tevergeefs was en vluchtte naar beneden.

Hij werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis voor een controle. Vooral de keuken van het appartement is zwaar beschadigd, maar ook in de rest van het appartement is er zware rookschade. De andere appartementen bleven zo goed als gevrijwaard. Door de brand was de Rijselsestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.