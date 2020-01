Apotheker Diederik (45) tijdens wachtdienst overvallen: “Lessen trekken maar toegankelijkheid moet blijven” LSI

12 januari 2020

12u18

Bron: LSI 0 Kortrijk In Heule (Kortrijk) is zaterdagavond apotheker met wachtdienst Diederik Dubois (45) overvallen. Een gemaskerde en gewapende man bedreigde hem en ging er met de inhoud van de kassa vandoor. “De ervaring is slechter dan het verlies van het beetje geld”, reageert hij.

De dader stapte rond 20.35 uur de apotheek langs de Izegemsestraat binnen en bedreigde de apotheker met een wapen. In het Frans eiste hij geld. De apotheker bood weinig weerstand en overhandigde de dader de inhoud van de kassa. Daarna vluchtte de dader te voet weg in de richting van de Molenstraat. Van de dader is voorlopig geen spoor. Het parket en de politie van de zone Vlas zijn een onderzoek gestart.

De overvallen apotheek is al drie generaties lang een gevestigde waarde in Heule. “Ik ben al meer dan 20 jaar apotheker en het is de eerste keer dat zoiets me overkomt”, aldus Diederik. “Het was nog niet zo laat op de avond, mijn schuifdeur was nog in werking. Dus stapte de dader gewoon binnen, met een bivakmuts over het hoofd. Als het later wordt, gaat de schuifdeur dicht en overhandig ik producten en eventueel geld via een schuifluik, een elektronisch beveiligd afhaalsysteem. Misschien moet ik dat voortaan maar wat vroeger op de avond al gaan doen. Maar als apotheker van dienst moet je toch toegankelijk blijven en soms wat uitleg kunnen geven. Ik krijg tijdens wachtdiensten vaak rare snuiters over de vloer. Daarom zijn het niet allemaal overvallers.”

Na de overval verwittigde Diederik meteen de politie, die snel ter plaatse was. “Ik zag de dader nog te voet wegvluchten in het donker, meer niet”, aldus nog Diederik. “Ik ben goed opgevangen door de politie maar zij kunnen ook geen wonderen verrichten. Na de vaststellingen moest ik nog de hele nacht verder de wachtdienst bemannen. Ik liet de klanten dan wel buiten staan, aan het schuifluik. Maar rond 2.30 uur moest ik iemand uitleg geven over een aerosol. Dat kan je toch niet aan een schuifluik doen. Dus liet ik die man opnieuw binnen… Iemand zei me ooit: ‘enkel frituren en apothekers hebben ’s avonds laat nog geld’. Daar zit enige waarheid in. Al valt er bij mij niet veel geld te rapen. De meeste producten worden met Bancontact betaald. Maar apothekers zijn en blijven kwetsbaar. Veel is er niet aan te doen. Ik ben al goed beveiligd. Gewoon verder doen en me proberen over de nare ervaring heen te zetten zeker? Tot nu was ik niet echt bang maar de komende dagen zal ik toch met een kleiner hartje in de apotheek staan.”