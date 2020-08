Apotheek overvallen door twee gemaskerde mannen daders met mes Alexander Haezebrouck Peter Lanssens

31 augustus 2020

10u49 48 Kortrijk In Rollegem is maandagvoormiddag de aptheek op Rollegemplaats overvallen door twee gemaskerde mannen met een mes. Ze zetten het daarna op een lopen met een erg geringe buit. De politie zette een grootschalige zoekactie op poten, maar de daders werden niet gevat.

De twee daders stapten maandagmorgen omstreeks 9 uur apotheek Corne op Rollegemplaats binnen. “Ze droegen een bivakmuts en een kap”, vertelt zaakvoerder Pieterjan Corne die zelf niet aanwezig was op het moment van de feiten. “Ze bedreigden mijn collega met een mes en bevolen haar in het Nederlands om het geld uit de kassa te geven. Dat deed ze ook meteen, maar veel geld stak er niet in. Op het moment dat een mannelijke klant de apotheek binnen kwam, zetten ze het op een lopen.” De daders zettenll het op een lopen via de Tombroekstraat. Daarna sloegen ze een straatje links in om via de velden in de richting van Bellegem en de E17 te vluchten. De hulpdiensten en de politie snelden meteen ter plaatse. De politie zetten meteen een grootschalige zoekactie op poten met verschillende patrouilles en een helikopter. Ze kamden ongeveer een uur lang de hele buurt uit maar zagen zich na geruime tijd genoodzaakt om de zoekactie te stoppen. Beide daders konden ontkomen. De apothekeres kreeg meteen zorgen toegediend, al waren die vooral mentaal. Fysiek raakte ze niet gewond. “Mijn collega is enorm onder de indruk van wat er gebeurd is", zegt zaakvoerder Pieterjan Corne. “De rest van de dag zullen we onze deuren sluiten om te bekomen van wat er gebeurd is. Morgen gaan we opnieuw open.”