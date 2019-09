Apotheek opent in galerij van ziekenhuis AZ Groeninge Peter Lanssens

02 september 2019

15u19 0 Kortrijk Apotheek Galerij Groeninge is sinds maandag open. De apotheek zit in de galerij van het ziekenhuis AZ Groeninge aan de Kennedylaan 4, naast de buurtsupermarkt Carrefour.

“De apotheek is een extra service voor patiënten, bezoekers en medewerkers van AZ Groeninge”, zegt ziekenhuiswoordvoerder Stefaan Lammertyn. Kortrijkse apothekers kregen vanuit AZ Groeninge de kans om mee in het project te stappen. Een consortium van een tiental apothekers engageert zich nu. De apotheek is voor iedereen toegankelijk. Je kan er terecht voor voorschriftplichtige geneesmiddelen, een uitgebreid gamma aan gezondheidsproducten, babyvoeding, cosmetica, verbanden enzomeer. De apothekers zorgen voor een correcte aflevering. Je kan er verder op persoonlijk gezondheidsadvies rekenen. Bezoekers van de apotheek kunnen op voorbehouden plaatsen 20 minuten gratis parkeren. De apotheek is ook vlot bereikbaar via de parking voor personen met een beperking in AZ Groeninge. Hoofdapotheker-provisor Evelyn Denutte, apotheker Yurith Naeyaert en apotheek-assistente Cathy Seynhaeve staan er elke dag garant voor een optimale dienstverlening.

Automaat

Apotheek Galerij Groeninge is van maandag tot en met vrijdag telkens van 9 tot 19 uur open in de Kennedylaan 4. Op zaterdag is dat van 9 tot 12 uur. Zondag is de sluitingsdag. Maar buiten de openingsuren kan je aan een automaat wel altijd een beperkt aantal producten aanschaffen. Info: tel. 056/63.58.55.