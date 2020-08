Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Menen en Zwevegem zitten boven corona alarmdrempel Peter Lanssens

07 augustus 2020

14u00 0 Kortrijk Volgens de nieuwste weekcijfers van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid zitten zeven steden en gemeenten in de Leiestreek boven de alarmdrempel van twintig besmettingen. Als we het reële aantal positieve testen in de meest recente week telkens naar 100.000 inwoners omrekenen. Dat zijn Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Menen en Zwevegem.

Er waren volgens het Vlaamse corona-dashboard in die zeven steden en gemeenten samen 52 vastgestelde besmettingen in de periode van vrijdag 31 juli tot en met donderdag 6 augustus. Het gaat in Anzegem over vier besmettingen (alarmdrempel van 27,1), in Avelgem over drie besmettingen (alarmdrempel van 29,4), in Deerlijk over vier besmettingen (alarmdrempel van 41,4), in Harelbeke over tien besmettingen (alarmdrempel van 35,1), in Kortrijk over zeventien besmettingen (alarmdrempel van 22), in Menen over acht besmettingen (alarmdrempel van 23,9) en in Zwevegem over zes besmettingen (alarmdrempel van 24,2).