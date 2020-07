Antigone heropent eind augustus met nieuw coronaproof theaterseizoen: “Op hoop van zegen” Peter Lanssens

01 juli 2020

14u00 0 Kortrijk De roergangers van Theater Antigone in de Overleiestraat in Kortrijk stelden ondanks de onzekere coronaperiode toch een nieuw theaterseizoen samen. “Met voorstellingen waarvan we oprecht denken dat ze een verschil kunnen maken”, klinkt het.

“We bouwden een coronaproof tribune en zorgen voor een veilig verloop van je theateravond. Het aanbod voor 2020-2021 omvat onder meer werk van tgSTAN, Kopergietery en ARSENAAL/LAZARUS. Er passeert verder een hele resem jonge makers de revue. Met Woestzoeker, Banzaï en Métisse hernemen we een paar van onze eigen voorstellingen. Er komt ook nieuw werk aan met Paling, De Barbaren en Verenig u!. De inhaalbeweging begint eind augustus: in ons ‘Leave no one behind-festival’ proberen we de gemiste theatertijd van de voorbije maanden te compenseren.” Een plaats reserveren: www.antigone.be.