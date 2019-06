Anonieme politiemotor betrapt dronken bestuurder Alexander Haezebrouck

20 juni 2019

10u23 0 Kortrijk De anonieme politiemotor van de politiezone Vlas heeft zijn eerste controleactie tijdens een weekendavond achter de rug. Eén bestuurder had te veel gedronken, een andere werd betrapt op niet handenvrij bellen achter het stuur.

De politiezone Vlas zet de motor sinds één maand in om storend en gevaarlijk rijgedrag aan te pakken. Ook tijdens weekends wordt volop gebruik gemaakt van de anonieme motor. Afgelopen zaterdagavond konden dankzij de anonieme motor verschillende inbreuken vastgesteld worden. Zeven bestuurders moesten een alcoholtest ondergaan, één bestuurder had te veel gedronken. 23 bestuurders parkeerden hun auto buiten de aangeduide parkeerzones, één bestuurder parkeerde zich op een gehandicaptenparkeerplaats zonder kaart, één bestuurder was niet handenvrij aan het bellen achter het stuur en vier bestuurders werden betrapt op roekeloos rijgedrag. Zo negeerden ze een éénrichtingsstraat en reden ze over volle witte lijnen. De verkeersdienst van de politiezone Vlas is zowel tijdens de werkweek als in het weekend op pad met de anonieme motorfiets.