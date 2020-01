Ann Coussement is nieuwe Unizo-voorzitter in Kortrijk Peter Lanssens

18 januari 2020

10u18 0 Kortrijk Unizo heeft een nieuwe voorzitter in Kortrijk. Gudrun Bekaert (50) van Descaplant in de Doorniksewijk geeft de fakkel aan Ann Coussement (32) door.

De zaakvoerster van studie- en consultancybureau Re-Mind in de Schinkelstraat symboliseert de verjongingsoperatie. Die nu bezig is bij Unizo. De ploeg wordt verder versterkt. “Ondernemend Kortrijk wordt jonger en creatiever”, vertelt Ann Coussement. “Unizo gaat mee met zijn tijd en krijgt er drie jonge krachten uit de dienstverlenende sector bij. Student-ondernemers Remy en Rani zijn specialisten in respectievelijk websites en online therapie. Pieter Lefevre is zaakvoerder van het gekende communicatiebureau GBL uit Heule.”

Wegenwerken en hinder

Unizo wil de contacten met het stadsbestuur verder onderhouden. “De Kortrijkse ondernemers hebben aan ons een gezond kritische stem, die in dialoog gaat over het beleid”, vertelt Ann Coussement. “De belangrijkste dossiers van dit moment zijn het kanaal Bossuit-Kortrijk, de trambus in de Doorniksewijk, meer ruimte voor ondernemers & KMO’s, de opstart van een mobiliteitsraad en goede communicatie bij wegenwerken en hinder. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een nieuwe Leiebrug in Bissegem. Gekoppeld aan een masterplan en een nieuw circulatieplan in de deelgemeente van Kortrijk”, aldus Ann Coussement.

Inspiratie

Unizo zet komend jaar op inspiratie en netwerking in. Zo komen er TED-talks (rond technologie, entertainment en design, red.) op maat van starters, groeiers en KMO’s. Er is een nieuwe sessie ‘zaken doen met stad Kortrijk’ gepland. En er komen enkele exclusieve en gelimiteerd evenementen bij.