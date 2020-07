Animatoren van speelpleinwerking Wasper krijgen hulde voor inzet in moeilijke tijden: “Nog geen enkele besmetting” Peter Lanssens

24 juli 2020

11u46 3 Kortrijk Wasper, de speelpleinwerking van speeldomein De Warande in Heule, vierde op donderdag 23 juli vervroegd de ‘Dag van de Animator’. Er werd coronaproof per bubbel een escape room georganiseerd. Gevolgd door animatie met een bakfiets-dj en foodtruck. De veertig animatoren, jobstudenten, vrijwilligers en professionele medewerkers van Wasper werden nu al getrakteerd omdat de speelpleinwerking volgende week een weekje sluit. “Ik dank hen van harte”, zegt schepen van Kinderen en Jeugd Bert Herrewyn (sp.a).

“Onze kinderen en jongeren hadden het de voorbije maanden niet makkelijk. Maar dankzij de inzet van onze animatoren, vrijwilligers en medewerkers kunnen ze op De Warande veilig spelen en van een fantastische zomer genieten. Er is nog geen enkele besmetting vastgesteld bij spelende kinderen, begeleiders en kampbezoekers”, aldus Herreweyn.

Zeventigste speelpleinzomer

De Warande beleeft de zeventigste speelpleinzomer. Er waren de voorbije zestien werkdagen 3.615 kinderen op Wasper. Dat zijn gemiddeld 226 kinderen per dag, met een topdag op 9 juli met 298 kinderen. Er zijn 25 kinderen met een bijzondere zorgvraag. Gemiddeld twintig tieners bevolken de tienerwerking. Alles verloopt coronaproof. Het speeldomein heeft tal van zones en lokalen, afgescheiden van kampgroepen en vrije bezoekers. Alle materialen zoals verkleed-, spel- en EHBO-koffers, bevoorrading van eten en drinken en vieruurtjes zijn ontdubbeld. Er is massaal ontsmettingsmateriaal voorzien.

Wie zich ziek voelt, blijft thuis. Ouders en grootouders dragen een mondmasker als ze hun (klein)kinderen brengen en afhalen. Alles verloopt in kleurbubbels van maximum vijftig personen, animatoren inbegrepen, die de nodige afstand moeten respecteren. Er zijn geen moni-avonden, externe traktaten en avondcatering. Er loopt in De Warande momenteel een kamp met twee groepen: Chirojongens en Chiromeisjes Heist Station. Goed voor 195 kinderen en jongeren en hun volwassen begeleiders. Ze verblijven in gebouwen en tenten in een volledig afgebakende zone. Het is al de derde kampgroep op het speeldomein en er volgen er nog vier deze zomer. De Warande heeft ook een vrije recreatiezone, waar een nieuwe speelheuvel in trek is. Samentuin De Groenter kan verder in de moestuinzone blijven werken. De afbakening van De Warande in drie van elkaar gescheiden zones brengt weinig hinder met zich mee.