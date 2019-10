Andy wandelt 110km op 20 uur tijd op Levensloop Joyce Mesdag

01 oktober 2019

19u38 1 Kortrijk Andy Vandenbogaerde (48) uit Harelbeke is geslaagd in zijn opzet. Afgelopen weekend wandelde hij 110km tijdens Levensloop in Kortrijk, als eerbetoon aan zijn overleden vriend Philippe Lagae. Hij startte zaterdag om 15.15u en wandelde onafgebroken tot zondagmiddag 12.45u.

Andy zat samen met zijn vriend Philippe in loopclub De Gavertrimmers in Harelbeke. Philippe overleed enkele maanden geleden, op 53-jarige leeftijd, aan slokdarmkanker.

“De volle 20,5 uur heb ik telkens één of meerdere familieleden of vrienden gehad die met me mee zijn gewandeld”, zegt Andy. “Supporters langs het parcours hebben me de moed gegeven om door te gaan. Het was een emotioneel moment toen ik de 110km heb bereikt, en de vrouw en dochters van Philippe me aan de meet stonden op te wachten. Ik ben enorm blij dat ik geslaagd ben in mijn opzet.”