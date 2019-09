Andy vindt genoeg gezelschap om 24 uur samen mee te wandelen op Levensloop Joyce Mesdag

26 september 2019

Andy Vandenbogaerde (48) uit Harelbeke heeft ze gevonden: genoeg sportievelingen om hem 24 uur lang gezelschap te houden tijdens Levensloop dit weekend.

Van zaterdag 28 september 15 uur tot zondag 29 september 15 uur vindt een nieuwe editie van Levensloop plaats in Kortrijk, een evenement waarvan de opbrengst naar de Stichting Tegen Kanker gaat. Andy zal dit weekend, tijdens Levensloop, 24 uur lang wandelen. Hij doet dat als eerbetoon voor zijn overleden vriend Philippe Lagae, met wie hij samen lid was in loopclub de Gavertrimmers in Harelbeke. Hij stierf enkele maanden geleden, op 53-jarige leeftijd.

Andy verwacht dat hij dit weekend op 24 uur tijd zo’n 110 kilometer zal wandelen. “Ik heb eigenlijk vrij gemakkelijk mensen gevonden die wilden meestappen”, zegt Andy. “Familie, vrienden, buren, collega-lopers uit de loopclub,… samen zorgen ze dat ik de klok rond niet alleen moet wandelen. Nu hopen op droog weer en véél supporters, want ik zal alle steun zeker kunnen gebruiken.”

Morgen donderdag werkt hij nog een halve dag, om dan minstens 16 uur het bed in te duiken.