29 juli 2019

André Vandenbroucke (84) plant een reünie voor mensen die in de periode 1960-1970 een beroep met leercontract leerden en algemene vakken volgden in de Lekkerbeetstraat in het winkel-wandelgebied, niet ver van de Vlasmarkt.

“Ik was er destijds secretaris en floot altijd bij aanvang van de lessen”, zegt André Vandenbroucke. “Het waren allemaal jonge mensen tussen de 14 en 18 jaar. We hadden er jaarlijks zo’n 500 leerlingen. Ze leerden er onder meer voor kapper, naaister, mechanicien, goudsmid, vlasser, beenhouwer en tandtechnicus. Het zou fantastisch zijn om al die mensen weer samen te brengen, vijftig jaar later. Ik plan de reünie op zaterdag 5 oktober en zoek nog een geschikte locatie”, aldus André Vandenbroucke. Aan de leerlingen die tijdens de ‘sixties’ in de Lekkerbeetstraat zaten en interesse hebben in de reünie: stuur je naam en adres naar André Vandenbroucke, Burgemeester Pyckestraat 23a/b13 in 8500 Kortrijk, mail naar vdb.andre@skynet.be of bel 0478/31.66.79.