Anderlecht schrapt last minute training in Bissegem en zet fans uit rusthuis in de kou: “Dju, we zijn hiervoor speciaal vroeg opgestaan!” Peter Lanssens

08 november 2019

13u22 10 Kortrijk RSC Anderlecht plande vrijdagochtend een tactische lastminutetraining bij KRC Bissegem. De derdeprovincialer opende er speciaal de kantine voor. Zo’n 30 fans wachtten de spelers op. Maar die daagden uiteindelijk niet op. “Dju! We zijn hier speciaal vroeger voor opgestaan en hebben speciaal vroeger ontbeten om hier te kunnen zijn”, uitte Etienne Guillemyn (89) zijn ongenoegen. Hij en drie vrienden waren speciaal van rusthuis Heilige Familie in Kuurne afgezakt.

Ze waren er klaar voor bij KRC Bissegem. Het veld lag er piekfijn bij en de kantine was open om vrijdag om 9.30 uur RSC Anderlecht te ontvangen. Tot zo’n 30 opgedaagde fans van paars-wit bijna twee uur later het bericht kregen dat er niets van in huis kwam. Ze waren er bij Anderlecht namelijk niet blij mee dat het gebeuren op Facebook uitgelekt was. Dat was niet de bedoeling. Want voor alle duidelijkheid: het ging over een wandelsessie waarbij de laatste tactische zaken worden uitgetest. Logisch dat Anderlecht dat geheim wilde houden. “We hebben op de laatste knip geannuleerd”, bevestigt trainer Franky Vercauteren ons. Daar kunnen de fans niet mee lachen. Vooral Etienne Guillemyn (89) uit Hulste, Gilbert Haspeslagh (91) uit Kuurne, Robert Desnouck (87) uit Houthulst en Wilfried Declercq (76) uit Kuurne niet. De voetbalsupporters waren onder begeleiding van Ben Deylgat en Olivier Dumortier speciaal vanuit woon-zorgcentrum Heilige Familie in Kuurne naar de terreinen van KRC Bissegem afgezakt. “Ik word niet graag gefopt”, vertelde een boze Etienne. “We wachtten in de kantine geduldig op de spelers om vervolgens te horen dat ze niet komen. Dju! Ah, het is toch niet meer het Anderlecht van vroeger. Dat ze maar opletten vanavond. Of ze gaan verliezen in en tegen Zulte Waregem. Ze schieten tekort bij Anderlecht.”

Goed voor inkomsten

Andere fans namen speciaal verlof om de spelers te begroeten in Bissegem. “Belachelijk, zo met de mensen hun voeten spelen”, vertelde Philippe Evenepoel (51). “Het is niet het moment om de grote vedette uit te hangen. Niet sympathiek. Ze mogen dat niet doen.” Ook bij KRC Bissegem was er toch wel ontgoocheling. “Toen we een telefoontje kregen of ze hier mochten trainen, was dat voor ons geen enkel probleem”, zegt Jacques Soete (70), voorzitter van de derdeprovincialer. “We hebben hier Racing Genk en Royal Antwerp FC ook al ontvangen. Het is jammer dat Anderlecht ons niet vroeger verwittigde van het schrappen van de training hier. Al was het wel goed voor de inkomsten in onze kantine. ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’. Of ik niet liever Club Brugge over de vloer krijg? Maakt niet uit. Al ging er dan misschien wel meer volk geweest zijn hier”, glimlacht Jacques Soete.

Belachelijk, zo met de mensen hun voeten spelen. Het is niet het moment om de grote vedette uit te hangen. Niet sympathiek. Ze mogen dat niet doen. Supporter Philippe Evenepoel

Selfies aan Parkhotel

Enkele supporters van paars-wit trokken dan maar naar het Parkhotel op het Stationsplein in Kortrijk, waar de ploeg verwacht werd voor een lunch. Spelers en staf daagden daar wel op en namen er wel de tijd voor selfies, met de supporters. “Het maakt voor ons veel goed. Al hadden we ze toch liever zien trainen in Bissegem”, stelden Kevin Dewitte (28) uit Menen en Diran Depraetere (26) uit Geluwe. “Hopelijk winnen ze vanavond met een ruime voorsprong tegen Waregem om het goed te maken met de fans. Want de ontgoocheling is terecht.”