Amper werk omdat er bijna geen feesten zijn, dus stopt traiteur ‘t Neerhof 60 gerechten in automaten Peter Lanssens

03 september 2020

11u35 29 Kortrijk Het zijn absoluut geen makkelijke maanden voor traiteurs, nu ze door de coronacrisis amper werk hebben, omdat er bijna geen (of veel kleinere) feesten zijn. Didier Delvae van traiteur ‘t Neerhof in Kortrijk blijft niet bij de pakken zitten. Hij plaatste recent drie nieuwe automaten aan zijn zaak, waar ruim zestig soorten aan verse en heerlijk bereide gerechten in zitten. “In tijden van corona moet je creatief zijn en blijven investeren”, vertelt de traiteur.

De drie automaten, zeven dagen op zeven de klok rond open, staan aan ’t Neerhof in de Senator Bossuytstraat 6 in de wijk Sint-Elisabeth. “Niemand in Kortrijk heeft automaten staan met zo’n ruime keuze aan netjes gepresenteerde traiteur bereidingen. We vullen de automaten dagelijks aan. Alles wordt elke dag vers bereid.” De drie automaten, die deftig aangekleed zijn in een houten huisje, vormen een soort traiteurwinkel op zich. Maar dan eentje waar je dag en nacht terechtkan. En het is in openlucht, een eindje buiten de kleine ring rond Kortrijk (R36), waar er geen mondmaskerplicht meer is. “Je hoeft geen mondmasker te dragen om iets lekkers te komen halen bij ons”, vertelt Didier Delvae. “Je hebt geen winkelkarretje nodig. Er zijn geen wachttijden aan de kassa. Betalen doe je enkel met de kaart. We volgen online de status van onze automaten op, via een telemetriesysteem, waardoor we meteen weten welke gerechten er aan te vullen zijn. Dat doen we constant.”

Divers aanbod

Het aanbod is heel divers en gaat van kant-en-klare gerechten over ‘eenpansgerechten’ tot koude gerechten en salades. De gerechten zijn ook betaalbaar. Enkele voorbeelden: varkensgebraad met rode wijn, perziken en puree aan 9,50 euro, witloof in ham en puree aan 9 euro, tongrolletjes met grijze garnalen, prei en rijst aan 11 euro, een ovenschotel met bloemkool aan 8 euro, warme pasta met scampi’s en duglérésaus aan 10 euro, pastasalade met geroosterde kip aan 9 euro en salade met gerookte zalm aan 10,50 euro.

“We doen er alles aan om het de mensen zo makkelijk mogelijk te maken in tijden van corona”, vertelt Didier Delvae verder. “Een goeie service voor mijn klanten is en blijft mijn stokpaardje. We leveren daarom nu ook maaltijden aan huis of bedrijven. Het is een gemak. We brengen het met de glimlach tot aan de deur en u hoeft uw huis niet uit. Betalen doe je bij levering, met Bancontact of Payconiq”, aldus Didier Delvae. De traiteur geeft nog mee dat er mogelijk nog meer ‘foodautomaten’ komen, op andere plaatsen in en rond Kortrijk. “We gaan zeker laten weten waar en wanneer ze er staan. You’ll never walk alone”, besluit de in Kortrijk gekende traiteur.

Meer info over de automaten en leveringen aan huis: www.neerhof-kortrijk.be.