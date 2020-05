Amper pendelaars in treinstation in Kortrijk, maar slechts acht op tien dragen mondmasker: politie controleert, maar beboet nog niet Peter Lanssens

04 mei 2020

12u36 0 Kortrijk De coronamaatregelen zijn (een beetje) versoepeld, maar veel is daar nog niet van te merken. Zeker in en rond het treinstation in Kortrijk niet. Het was er heel rustig maandagochtend. Weinig mensen namen de trein of de bus. “Ik verkocht nu in twee uur tijd wat ik voor de coronacrisis op een normale maandagochtend in een half uur tijd verkocht”, zegt Peter Debaere van gemakswinkel Hubiz in het station. Zo’n 80 procent van de pendelaars droeg een mondmasker. Wie er geen droeg, werd meteen op de vingers getikt door de politie. Boetes volgen pas later.

Reizigers vanaf 12 jaar dragen vanaf deze week verplicht een mondmasker - of een alternatief in stof – op de trein en in de bus. Wie er geen draagt, riskeert 250 euro boete. Maar zo’n vaart liep het maandagochtend niet in Kortrijk. De politie hield een oogje in het zeil. Wie geen masker droeg, kreeg een uitbrander. Er wordt eerst enkel gesensibiliseerd. De boetes zijn voor later, om iedereen de kans te geven om er rustig aan te wennen.

Ik heb schrik, voor een heropflakkering van Covid-19. De makkelijkste fase, thuis blijven, is stilaan voorbij. Nu begint het pas. Peter Debaere, zaakvoerder van gemakswinkel Hubiz in het station

Bandana of sjaal

Zo’n 80 procent van de pendelaars, veel waren het er niet, hadden maandagochtend een mondmasker bij. De overgrote meerderheid droeg een blauw chirurgisch mondmasker. Enkele mensen reageerden verrast op de regel dat een kapje dragen ook al verplicht is vanaf het treinstation, een perron of een bushalte betreden wordt.

“De mensen droegen niet enkel mondkapjes”, vertelt Peter Debaere van gemakswinkel Hubiz. “Ik heb ook wel enkele pendelaars met een bandana of sjaal gezien. En eentje trok snel de kraag van zijn jas wat omhoog. Een andere reiziger vroeg een papieren servet in mijn winkel om voor zijn mond te kunnen houden. Ik heb schrik voor een heropflakkering van Covid-19. De makkelijkste fase, thuis blijven, is stilaan voorbij. Nu begint het pas. Ik ben benieuwd of iedereen zich aan de coronaregels zal kunnen of willen houden”, aldus Peter Debaere.

Een vriend maakte een mondmasker voor mij, omdat het nog enkele dagen wachten is op de steden en gemeenten, die voorlopig zelf nog geen mondmaskers kunnen bezorgen. Ik vind dat betreurenswaardig. Pendelaar Geert Leenknecht

Poetsploeg

Ook reizigers zitten met een dubbel gevoel. “Een vriend maakte een mondmasker voor mij”, zegt Geert Leenknecht (54) uit Oostkamp bij Brugge, textielzetter in het bedrijf Verlimas in Wevelgem. “Een stoffen mondmasker, voor op de trein. Omdat het nog enkele dagen wachten is op de steden en gemeenten, die zelf nog geen mondmaskers kunnen bezorgen. Ik vind dat betreurenswaardig.” De personeelsleden van de NMBS mogen niet tegen de pers praten. Dan brengen we maar anoniem hun commentaar. “Problemen blijven uit. Al moeten we sommige pendelaars wel vragen om in het vervolg een mondmasker te dragen. Securail sensibiliseert hier ook in, net zoals de politie”, vertelt een NMBS-werknemer.

“Er spreekt ook een steward de mensen aan. Alle NMBS-medewerkers dragen mondmaskers en hebben handschoenen en desinfecterende handgel. We moesten zelf voor mondmaskers zorgen. Van de NMBS kregen we er nog geen. Daar zijn onderhandelingen over bezig. Een poetsploeg desinfecteert vaak de treinen en het station. Het aantal pendelaars ligt inderdaad aan de lage kant. Nog niet alle treinen rijden op volle sterkte ook.”