Amper overlast op Tinekesfeesten: “2 meldingen van geluidsoverlast” Peter Lanssens

09 september 2019

14u27 4

Hoedje af voor de organisatoren en de duizenden bezoekers van de Tinekesfeesten in Heule. Ondanks een erg druk programma op de meerdaagse van donderdag 5 tot maandag 9 september, met onder meer tal van optredens tot diep in de nacht in de tent op het Lagaeplein, was er amper overlast. “De Tinekesfeesten verliepen erg goed”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Er kwamen twee meldingen voor geluidsoverlast binnen, wat heel weinig is. Er waren verder geen dringende interventies”, aldus Detavernier. Wie geen genoeg krijgt van de feesten: er is nog een traditioneel extraatje. Op zaterdag 14 september vindt namelijk de officiële aanstelling van Tineke van Heule Lieze Vandromme plaats om 20 uur in OC De Vonke. En een spektakel met vuurwerk op een weide met ingang rechtover De Skjève Recht’n in de Zeger Van Heulestraat, aangeboden door Stan – De Mailingman – Callens vanaf 21 uur.