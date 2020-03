Amper nog desinfecterende handgel, behalve… op maandagmarkt in Kortrijk Peter Lanssens

16 maart 2020

11u48 20 Kortrijk In apothekers en warenhuizen kan je amper nog desinfecterende handgel kopen. Behalve op de maandagmarkt in Kortrijk. Waar Michel Van Ghelder 80 flesjes probeert te verkopen, aan 5 euro het flesje. “Beter voorkomen dan genezen”, is het motto van de handelaar uit Desselgem.

“Ik tikte de desinfecterende handgel via een familielid op de kop, die in het bedrijf Labo WTC in Fleurus werkt”, zegt Michel Van Ghelder. “Of mijn plaats hier is? Ik kan ze moeilijk deur aan deur verkopen. Ik wil er mensen mee helpen. Beter voorkomen, dan genezen. En aan de interesse te zien, is het een terechte beslissing. Of het wel verstandig is om de maandagmarkt te laten plaatsvinden in Kortrijk? Ik geef toe dat ik me hier niet echt op mijn gemak voel. Maar goed, vanaf morgen blijf ik thuis. De markten gaan wellicht toch stopgezet worden, we evolueren naar een volledige lockdown. Maar eerst is het goed dat de mensen nog de kans krijgen om desinfecterende handgel in huis te halen. Handen wassen is heel belangrijk in de strijd tegen corona.”